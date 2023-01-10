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AEK'ya mağlup olan TOFAŞ Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!

Son dakika spor haberi: Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In etabı ikinci maçında TOFAŞ, Yunanistan'ın AEK takımına 85-82 yenildi. Bu skorla TOFAŞ; seride 2-0 geriye düştü ve turnuvaya veda etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 01:07
AEK'ya mağlup olan TOFAŞ Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turuna yükselme mücadelesi play-in etabının ikinci maçında TOFAŞ, Yunanistan'ın AEK takımına 85-82 mağlup oldu.

Bursa temsilcisi, bu skorla seride 2-0 geriye düşerek turnuvaya veda etti.

İki takımın da sayı bulmakta sıkıntı çektiği çeyreğin ilk 5 dakikasında daha etkili olan AEK, Miles ve Mithcell ile sayılar bularak 9-4 üstünlük sağladı. Bu dakikadan sonra parkedeki enerjisini arttıran TOFAŞ, çeyreğin kalan dakikalarında Gray ve Ennis ile etkili oldu ve yakaladığı 14-0'lık seriyle periyotu 18-9 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Williams'ın üst üste üç sayılık basketleriyle hızlı başlayan AEK, aradaki farkı eriterek 13. dakikada eşitliği sağladı: 20-20. Savunmada sertliğin arttığı ve 24 saniyelerin son anlara kadar kullanıldığı çeyrekte Bursa temsilcisi daha iyi oynayarak, soyunma odasına 42-38 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başlarında iki takım da sayı bulmakta zorlanırken, Bursa ekibinde Toure'nin basketine Flionis ve Mithcell karşılık veren AEK, 25. dakikada tekrar eşitliği (45-45) sağladı. Bu dakikadan sonra sık sık top kaybı yapan TOFAŞ karşısında tempoyu artıran AEK, Madsen ve Williams ile sayılarak bularak final periyotuna 61-52 skor avantajıyla girdi.

Son periyot çekişmeye sahne oldu. Farkı azaltmaya çalışan TOFAŞ karşısında Mithcell ve Frazier ile set hücumlarından sayılar bulan AEK, 33. dakikada farkı 14 sayıya (69-55) kadar yükseltti. Alınan molanın ardından parkeye seyirci desteğini de arkasına alarak tempolu çıkan TOFAŞ, Ennis'in asist ve sayılarıyla adeta tekrar hayat buldu ve bitime 1 dakika kala skoru eşitledi: 78-78. Bursa temsilcisi, son saniyelerde basit hatalarla öne geçme fırsatlarını değerlendiremeyince AEK bu durumu cezalandırdı ve parkeden 85-82 galip ayrıldı.

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