Zafer Kaf-Kaf'ın

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Darüşşafaka'yı 87-71 yendi. Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-16 önde bitiren Pınar Karşıyaka, devre arasına 50-31 üstün gitti. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda farkı kapatmaya çalışsa da skora ortak olamadı. Üçüncü çeyreği 61-49 önde tamamlayan konuk takım, mücadeleden 87-71 galip ayrıldı. Bu sonuçla Pınar Karşıyaka 7. galibiyetini aldı, Darüşşafaka ise 4. yenilgisini yaşadı. Karşıyaka'da Braian Angola attığı 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Errick McCollum ise 14 sayı kaydetti. Günün bir başka karşılaşmasında ise Bahçeşehir Koleji, Ayos Konyaspor Basketbol'u 90-77 mağlup etti. Bahçeşehir'de Jerry Boutsiele 26 sayı kaydederek mücadelenin en skorer ismi olmayı başardı.