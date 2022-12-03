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Pınar Karşıyaka Anadolu Efes deplasmanına çıkacak

Türkiye Basketbol Ligi'nin iki güçlü ekibi Pınar Karşıyaka ve Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka mücadelesi, 4 Aralık Pazar günü oynanacak. İşte ayrıntılar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 11:44
Pınar Karşıyaka Anadolu Efes deplasmanına çıkacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 mağlubiyetin ardından geçen hafta Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i yenerek tekrar çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, Pazar günü İstanbul deplasmanında güçlü rakibi Anadolu Efes'e konuk olacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak.

Karşıyaka bu sezon ligde 7 haftada 4 galibiyet alırken, Anadolu Efes ise aynı periyodu 6 galibiyetle geçti. Efes, son 2 sezonda şampiyon olduğu Euroleague'de ise maratona kötü başladıktan sonra art arda 4 galibiyetle toparlandı.

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