Haberler Basketbol Galatasaray Nef 88-75 Hapoel Atsmon Holon (MAÇ SONUCU)

Galatasaray Nef 88-75 Hapoel Atsmon Holon (MAÇ SONUCU)

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında Galatasaray Nef, İsrail'in Hapoel Atsmon Holon takımıyla karşı karşıya geldi. Aslan evinde oynadığı karşılaşmayı 88-75 kazandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 21:59
Galatasaray Nef 88-75 Hapoel Atsmon Holon (MAÇ SONUCU)

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında Galatasaray Nef, İsrail'in Hapoel Atsmon Holon'u 13 sayı farkla 88-75 yendi.

Karşılaşmaya Ennis'in basketleriyle başlayan Galatasaray Nef, bu oyuncunun 14 sayı ürettiği ilk 7 dakikayı 17-11 üstün geçti. Mola dönüşü Green ile üst üste basketler bulan konuk ekip, son dakika içinde 18-17 öne geçti ve ilk çeyrek bu skorla tamamlandı.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, 15. dakika 28-28 eşitlikle geçildi. Ennis'in 17. dakikadaki isabetiyle öne geçen sarı-kırmızılılar, kalan sürede önce McGee daha sonra da Göksenin Köksal ile bulduğu 3 sayılık basketlerle soyunma odasına 45-39 önde gitti.

İkinci yarıya 8-0'lık seriyle başlayan misafir takım, 23. dakikada öne geçti: 45-47. Savunma sertliğini artıran Galatasaray Nef, Sadık Kabaca'nın 28. dakikadaki üçlüğüyle skorda yeniden üstünlüğü yakaladı: 58-56. Final periyoduna sarı-kırmızılıların 60-59 üstünlüğüyle gidildi.

Son periyotta ilk 2 dakika rakibine sayı şansı tanımayan Galatasaray Nef, 32. dakikayı 64-59 önde geçti. Üstün oyununu sürdüren ve Caloiaro'nun önderliğinde sayılar bulan sarı-kırmızılılar, 35. dakikada Bost'un basketiyle farkı çift hanelere taşıdı: 76-65. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Galatasaray Nef, parkeden 88-75 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Galatasaray Nef'te 24 sayı kaydeden Ennis oldu.



Kaynak: AA

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim çok istemişti! Transferi resmen açıklandı...
Kuruluş Osman'ın Turgut Alp'i Rüzgar Aksoy’un kardeşi de kendi gibi çok ünlü! “Nasıl anlamadık” Meğer Diriliş Ertuğrul’un yıldızıyla...
Nelsson'dan Sevilla itirafı! "Pişman olmadığımı söyleyemem"
Almanya'ya Japonya şoku!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türk Telekom evinde farklı kazandı!
Galatasaray - Hapoel Holon maçı saat kaçta?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (23 Kasım)
YENİ AY EN ÇOK HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?
Emekli, atanamayan öğretmene Öğretmenler Günü mesajları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan evinde kükredi! Aslan evinde kükredi! 21:59
Türk Telekom evinde farklı kazandı! Türk Telekom evinde farklı kazandı! 21:51
Dimitris Itoudis: Önemli bir seriden geçiyoruz Dimitris Itoudis: Önemli bir seriden geçiyoruz 21:19
Sıla Sürmeneli bronz madalya kazandı Sıla Sürmeneli bronz madalya kazandı 21:13
Drogba: Mbappe'yi reddetmiştim! Drogba: Mbappe'yi reddetmiştim! 16:18
Masuaku'nun sözleşmesinde şaşırtan detay! Masuaku'nun sözleşmesinde şaşırtan detay! 16:30
Daha Eski
Ronaldo'ya 2 maç ceza! Ronaldo'ya 2 maç ceza! 16:36
G.Saray yönetimini ikiye böldü! O karar... G.Saray yönetimini ikiye böldü! O karar... 16:42
Orkun Kökçü Umre'ye gitti Orkun Kökçü Umre'ye gitti 16:46
Daniel Ricciardo yeniden Red Bull'da Daniel Ricciardo yeniden Red Bull'da 16:46
Nelsson'dan Sevilla itirafı! "Pişman olmadığımı söyleyemem" Nelsson'dan Sevilla itirafı! "Pişman olmadığımı söyleyemem" 19:55
G.Saray Eczacıbaşı deplasmanında kayıp! G.Saray Eczacıbaşı deplasmanında kayıp! 20:21