Frutti Extra Bursaspor 88-86 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Frutti Extra Bursaspor ile Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında kozlarını paylaştı.



Karşılaşmaya iki takım da karşılıklı basketlerle başladı ve 5'inci dakikada skor 10-10'luk eşitliğe geldi. Yeşil-beyazlı ekip ilk periyotta daha iyi oynadı ve 20-19 önde kapattı.



İkinci çeyreğe set hücumlarında Egehan Arna ve Zizic'ten skor katkısı alarak başlayan Anadolu Efes, 12'nci dakikada 24-20 öne geçti. İkinci çeyrekte etkinliğini sürdüren Anadolu Efes ilk yarıyı 45-42 önde bitirdi.



Üçüncü çeyreğin başında kontrollü bir oyun sergileyen Anadolu Efes Baye, Clyburn ve Buğrahan Tuncer'in skor katkılarıyla 24'üncü dakikada skoru 51-58'e getirdi ve farkı 7'ye çıkardı. Seyircinin desteğiyle oyundaki temposunu arttıran Frutti Extra Bursaspor, 12-0'lık seri yakaladı ve skoru 63-58'e getirdi. Clemmons'un ekstra katkısıyla kalan dakikalarda skor bulmaya devam eden yeşil-beyazlı takım, son çeyreğe 72-67 önde girdi.



Son periyotta Onuralp Bitim ve Needham'ın etkili performans göstermesiyle Furitti Extra Bursaspor, 35'inci dakikada farkı 12'ye çıkararak, skoru 83-71'e getirdi. Açılan farka Micic, Zizic ve Beaubois ile reaksiyon gösteren ve 11-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 38'inci dakikada skoru 83-82'ye getirip, farkı 1'e indirdi. Frutti Extra Bursaspor, seyircinin desteğiyle bulduğu sayılarla bitime 47 saniye kala skoru 88-82'e getirdi. Anadolu Efes son 20 saniyede farkı 2'e indirse de son 10 saniye kala hücum fırsatı yakalayan Anadolu Efes, bunu değerlendiremedi. Frutti Extra Bursaspor, maçtan 88-86 galip ayrıldı.