Galatasaray Nef dibe demir attı

Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Darüşşafaka ile karşı karşıya geldi. Ayhan Şahenk'te oynanan maçı ev sahibi takım 68-66 kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıyı 33-31 ve 3. periyodu 56-46 önde geçse de son çeyrekte 10 sayıda kalınca sahadan mağlup ayrıldı. Geçen sezon Pistolis ile büyük bir çıkışa imza atan sarı-kırmızılılar, ligdeki 4. mağlubiyeti aldı ve 15. sırada kendisine yer bulabildi. Daçka'ya 13 sayı, 6 ribauntla oynayan McCullough, maçın en skorer oyuncusu oldu. Olaseni ise 12'şer sayı ve ribauntla double-double yaparak galibiyette önemli katkı verdi.