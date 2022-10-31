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Galatasaray Nef dibe demir attı

Galatasaray Nef, Daçka’ya da yenildi ve 15. sırada yer aldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Galatasaray Nef dibe demir attı

Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Darüşşafaka ile karşı karşıya geldi. Ayhan Şahenk'te oynanan maçı ev sahibi takım 68-66 kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıyı 33-31 ve 3. periyodu 56-46 önde geçse de son çeyrekte 10 sayıda kalınca sahadan mağlup ayrıldı. Geçen sezon Pistolis ile büyük bir çıkışa imza atan sarı-kırmızılılar, ligdeki 4. mağlubiyeti aldı ve 15. sırada kendisine yer bulabildi. Daçka'ya 13 sayı, 6 ribauntla oynayan McCullough, maçın en skorer oyuncusu oldu. Olaseni ise 12'şer sayı ve ribauntla double-double yaparak galibiyette önemli katkı verdi.

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