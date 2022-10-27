Botaş Avrupa'ya yenilgi ile başladı

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu'nun ilk hafta maçında BOTAŞ ile Kibirkstis Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda kozlarını paylaştı. Ankara ekibi evinde Kibirkstis'e 69-64 mağlup olarak turnuvaya yenilgi ile başladı.

- BOTAŞ: 64 - Kibirkstis: 69

Salon: Mamak Belediyesi

Hakemler: Ivana Radinovic (Karadağ), Gilbert Hoxha (Arnavutluk), Ervin Koci (Arnavutluk)

BOTAŞ: Sehernaz Çidal 3, Slocum 12, Sevgi Uzun 10, Macaulay 20, Sventoraite 2, Meltem Avcı 4, Melis Gülcan 6, Ayşegül Günay 3, Hatice Gülçelik 4

Kibirkstis: Juskaite 19, Petronyte 28, Sulske 4, Maziontyte, Miknaite 8, Kazociunaite 2, Sakavicute 4, Kraujunaite 2, Raulusaityte 2

1. Periyot: 18-10

Devre: 39-30

3. Periyot: 49-56

Beş faulle oyundan çıkan: 37.58 Sulske (Kibirkstis)