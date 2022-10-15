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Yukatel Merkezefendi Belediyesi - Frutti Extra Bursaspor: 56 - 68 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Frutti Extra Bursaspor'u konuk etti. Müsabaka, Bursa'nın 68-56'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 18:00
Yukatel Merkezefendi Belediyesi - Frutti Extra Bursaspor: 56 - 68 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 68-56 yendi.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Sinem Tetik, Tolga Edis

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Heidegger 12, Harrison 7, Brown, Altan Erol, Gielo 17, Arca Tülüoğlu, Rogkavopoulos 7, Ayberk Olmaz 3, Eyüp Can Öncü 2, Muhammed Doğan Şenli 8

Frutti Extra Bursaspor: Needham 10, Onuralp Bitim 31, Dudzinksi 6, Ahmet Duverioğlu 9, Clemmons 8, Tarık Sezgün 4, Yiğitcan Saybir, Ömer Utku Al

1. Periyot: 11-24

Devre: 27-36

3. Periyot: 43-55

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