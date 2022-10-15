Yukatel Merkezefendi Belediyesi - Frutti Extra Bursaspor: 56 - 68 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 68-56 yendi.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Sinem Tetik, Tolga Edis
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Heidegger 12, Harrison 7, Brown, Altan Erol, Gielo 17, Arca Tülüoğlu, Rogkavopoulos 7, Ayberk Olmaz 3, Eyüp Can Öncü 2, Muhammed Doğan Şenli 8
Frutti Extra Bursaspor: Needham 10, Onuralp Bitim 31, Dudzinksi 6, Ahmet Duverioğlu 9, Clemmons 8, Tarık Sezgün 4, Yiğitcan Saybir, Ömer Utku Al
1. Periyot: 11-24
Devre: 27-36
3. Periyot: 43-55