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Hapoel Bank Yahav Kudüs - Darüşşafaka: 69-67 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımıi Hapoel Bank Yahav ile kozlarını paylaştı. Temsilcimiz müsabakadan 69-67'lik skorla mağlup ayrıldı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 01:15
Hapoel Bank Yahav Kudüs - Darüşşafaka: 69-67 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, E Grubu ilk maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav Kudüs'e 69-67 yenildi.

Kudüs kentindeki Pais Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi hücum yaparak başlayan Darüşşafaka, ilk çeyreğini 25-15 önde geçtiği karşılaşmanın ikinci periyodunda aradaki skor farkını koruyamamasına rağmen soyunma odasına 41-39 üstünlükle gitti.

Çekişmeli geçen üçüncü çeyreği 55-53 önde kapatan Darüşşafaka, son bölümde rakibine oranla daha fazla basit hata yaptı ve sahadan 69-67 mağlup ayrıldı.

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