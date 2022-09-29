FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda yarı finalistler belli oldu

Kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından 2022 FIBA Dünya Kupası'nda yarı finalistler belirlendi.

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvaya, çeyrek final maçlarıyla devam edildi.

Rakiplerini mağlup eden ABD, Kanada, Çin ve Avustralya, organizasyonda son 4 takım arasına adını yazdırdı.

Turnuvada yarın, ABD-Kanada ve Çin-Avustralya arasında yarı final maçları oynanacak.

Çeyrek final müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

ABD-Sırbistan: 88-55

Porto Riko-Kanada: 60-79

Çin-Fransa: 85-71

Belçika-Avustralya: 69-86