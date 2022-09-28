FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes final maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes, 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakemler Can Mavisu, Erşan Kartal ve Hüseyin Çelik yönetecek.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de yapılamayan organizasyon, 2 sezonluk aradan sonra yeni bir heyecana sahne olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 12 kez kazanan Anadolu Efes, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım konumunda bulunuyor.

Adını 2011-2012 sezonu başında Anadolu Efes olarak değiştiren lacivert-beyazlılar, 1985-1986, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında "Efes Pilsen" ismiyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

2014-2015 sezonunda Pınar Karşıyaka'yı yenerek kupayı kaldıran Anadolu Efes, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında üst üste 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da Fenerbahçe Beko'ya üstünlük sağladı.

Lacivert-beyazlılar, bu müsabakayla organizasyonda 24. kez boy gösterecek.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes arasında oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası final maçı 28 Eylül Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

🏀FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

FENERBAHÇE'NİN 7 KUPASI VAR

Fenerbahçe, 7 kez ile Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci takım.

Sarı-lacivertliler, 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine taşıdı. Fenerbahçe, 1990-1991 sezonunda TOFAŞ'a 75-72, 1993-1994 sezonunda da Efes Pilsen'e 85-74 üstünlük sağlarken, ardından 12 sezon bu başarıyı tekrarlayamadı.

Fenerbahçe, 2006-2007 sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Efes Pilsen'i 79-77 yenerek 4. kez adını zirveye yazdırdı ve bu kulvardaki uzun süreli sessizliğini bozdu. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ı 64-62, 2015-2016 sezonunda Anadolu Efes'i 77-69 ve 2016-2017 sezonunda ise Banvit'i 75-64 yenerek toplam 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

Sarı-lacivertli ekip, bu kupada 17. kez mücadele edecek.

ÜLKERSPOR ÜST ÜSTE 5 KEZ KAZANDI

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 6 kez kazanan Ülkerspor, üst üste 5 kez kupayı müzesine götüren tek takım olarak dikkati çekti.

Kupanın 34 yıllık tarihinde ayrıca Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer, Beşiktaş, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ da birer kez mutlu sona ulaştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI ŞAMPİYONLARI

Erkeklerde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı şimdiye dek kazanan takımlar ve finalistler şöyle:

Sezon Şampiyon Finalist