Real Madrid: - Barcelona: 89-83 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Sevilla'da oynanan mücadeleyi uzatmalar sonucunda Real Madrid, 89-83 mağlup etti.

Mücadelede Barcelona'nın ilk 11 sayısını milli basketbolcumuz Sertaç Şanlı kaydetti. İlk yarıyı baştan sona önde götüren Barcelona, üçüncü çeyrekte Real Madrid'in Sergio Llull liderliğindeki 22-4'lük serisine yanıt veremedi ve maç dengeye geldi. Son çeyrekte iki takım da skordan kopmadı. Barcelona, 15 saniye kala maça dengeyi getirdi. Real Madrid, normal sürenin son hücumunda Gabriel Deck ile maçı kazanma fırsatını kullanamadı.

Real Madrid, uzatmalarda Walter Tavares ve Dzanan Musa'nın liderliğinde maçı kazanmayı bildi.

Normal sürenin bitimine 4.55 dakika kala 5. faulünü alıp oyun dışı kalan Barcelonalı Jan Vesely, 8 sayı ve 3 ribaund ile oynadı. Sertaç Şanlı, 21 sayı ve 5 ribaund ile takımının en etkili isimlerinden biri oldu. Nicolas Laprovittola ise 12 sayı ve 14 asistle oynadı.

Real Madrid'de Walter Tavares, 24 sayı, 12 ribaund ve 5 blokla maçın yıldızı oldu. Dzanan Musa 18, Sergio Llull ve Gabriel Deck ise 14'er sayı ile oynadı.