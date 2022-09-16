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Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef, Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda karşı karşıya gelecek. Final maçı dev derbiye sahne oluyor. Dev maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 14:38
Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

TOFAŞ, Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe Beko ve Galatasaray, Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda bir araya geldi. Finale Galatasaray Nef ile Fenerbahçe Beko yükseldi. Final maçı öncesinde detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY NEF BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef basketbol maçı 16 Eylül Cuma günü saat 19:30'da Tofaş Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

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