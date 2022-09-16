TOFAŞ, Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe Beko ve Galatasaray, Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda bir araya geldi. Finale Galatasaray Nef ile Fenerbahçe Beko yükseldi. Final maçı öncesinde detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY NEF BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef basketbol maçı 16 Eylül Cuma günü saat 19:30'da Tofaş Youtube kanalından canlı yayınlanacak.