Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe Beko Olympiakos hazırlık maçı detayları basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İki takım arasında 10 Eylül Cumartesi günü antrenman maçı formatında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Olympiacos 66-74 kazandı. İşte, Fenerbahçe Beko Olympiakos hazırlık maçı ile ilgili bilgiler...

FENERBAHÇE BEKO OLYPIAKOS MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko, Istanball Cup mücadelesinde Olympiakos'u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk ediyor. Fenerbahçe Beko Olympiakos hazırlık maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Hazırlık maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Önemli not: Istanball Cup kapsamında oynanacak Fenerbahçe Beko – Olympiakos karşılaşmasında, taraftarlarımızın sahip oldukları 2022-23 sezonu kombineleri geçerli olacaktır.