Haberler Basketbol Anadolu Efes'ten Krunoslav Simon'a "Eline Sağlık Malatyalı" mesajı

Anadolu Efes'ten Krunoslav Simon'a "Eline Sağlık Malatyalı" mesajı

Anadolu Efes 7 sezondur formasını terleten Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon'a veda etti. Simon, Anadolu Efes’in üst üste ikinci kez Turkish Airlines EuroLeague şampiyonu olduğu kadroda yer aldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 11:29 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 11:32
Anadolu Efes'ten Krunoslav Simon'a "Eline Sağlık Malatyalı" mesajı

ANADOLU EFES'TEN SİMON AÇIKLAMASI:

Forma Emekliliği uygulamamız kapsamında gelecek sezon forması salonumuzdaki yerini alacak Krunoslav Simon'a, verdiği mücadele ve yaşattığı unutulmaz anlar için teşekkür ederiz! "ELİNE SAĞLIK MALATYALI"

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