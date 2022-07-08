Anadolu Efes'ten Krunoslav Simon'a "Eline Sağlık Malatyalı" mesajı

ANADOLU EFES'TEN SİMON AÇIKLAMASI:
Forma Emekliliği uygulamamız kapsamında gelecek sezon forması salonumuzdaki yerini alacak Krunoslav Simon'a, verdiği mücadele ve yaşattığı unutulmaz anlar için teşekkür ederiz! "ELİNE SAĞLIK MALATYALI"
Forma Emekliliği uygulamamız kapsamında gelecek sezon forması salonumuzdaki yerini alacak Krunoslav Simon'a, verdiği mücadele ve yaşattığı unutulmaz anlar için teşekkür ederiz!— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) July 8, 2022
"ELİNE SAĞLIK MALATYALI" #BenimYerimBurası pic.twitter.com/au4c0UZbWS