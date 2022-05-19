Haberler Basketbol Barcelona - Real Madrid: 83 - 86 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Barcelona - Real Madrid: 83 - 86 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türk Hava Yolları Euroleague Final Four'un ilk gününde maçında iki İspanyol temsilcisi Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Heyecan dolu karşılaşmada 83-86'lık galibiyetle ayrılan Real Madrid, finale çıkarak temsilcimiz Anadol Efes'in rakibi oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 23:58 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 00:28
Barcelona - Real Madrid: 83 - 86 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde iki İspanya ekibinin karşı karşıya geldiği maçta Barcelona'yı 86-83 yenen Real Madrid, finale yükseldi.

Real Madrid, organizasyonda 21 Mayıs Cumartesi günü oynanacak finalde Anadolu Efes ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Eflatun-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'nde 19. kez adını finale yazdırdı. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda en çok şampiyonluğa ulaşan takım konumunda bulunan Real Madrid, sonuncusu 2018'de olmak üzere 10 kez kupayı müzesine götürdü. Madrid ekibi, 8 kez ise ikincilikle yetindi.

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