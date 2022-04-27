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Cedevita Olimpija - Frutti Extra Bursaspor: 83-85 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Bursaspor EuroCup'ta yarı finalde!

Frutti Extra Bursaspor, 7Days EuroCup çeyrek final karşılaşmasında Sloven ekibi Cedevita Olimpija'yı 85-83 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 23:15
Cedevita Olimpija - Frutti Extra Bursaspor: 83-85 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Bursaspor EuroCup'ta yarı finalde!

7Days EuroCup çeyrek final karşılaşmasında Frutti Extra Bursaspor, Sloven ekibi Cedevita Olimpija'yı 85-83 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynanan karşılaşma ev sahibi ekip oyuncusu Edo Muric'in üçlük atışıyla başladı. Maçın ilk 3 dakikasında Onuralp Bitim'in seri atışlarıyla öne geçen Bursaspor, dengeli geçen ilk çeyreği John Holland'ın üçlüğüyle 21-23 önde kapattı. İkinci çeyrekte oyunda iyi bir ritim yakalayan yeşil-beyazlı ekip farkı açarak soyunma odasına 36-50 üstün girdi.

Üçüncü çeyrek ev sahibi ekibin hızlı hücumlarıyla başladı. Son çeyreğe girerken farkı kapatmaya çalışan Sloven ekibe izin vermeyen Potanın Timsahları üçüncü çeyreği 64-67 önde tamamladı. Karşılaşmanın son çeyreği heyecanlı anlara sahne olurken, Burssapor salondan 85-83 galip ayrılarak yarı finale adını yazdırdı. Yeşil-beyazlı ekip, yarı finalde Andorra ile karşılaşacak.

Öte yandan Bursaspor'da Derek Needham 20, John Holland 16, Onuralp Bitim 14, ve Andrew Andrews 12 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

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