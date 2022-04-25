Çankaya Üniversitesi - Fenerbahçe Safiport: 65-86 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Çankaya Üniversitesi, Fenerbahçe Safiport'u konuk etti.
Mücadelenin ve 2-0'la serinin kazananı, 86-65'lik skorla Fenerbahçe Safiport oldu.
Sarı-lacivertliler, Nesibe Aydın-Galatasaray karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.
SALON: Ankara
HAKEMLER: Burak Yılmaz, Abdullah Koputan, Çağlar Özkan
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: White 14, Prince 30, Babkina 5, Derin Yaya 12, İnci Güçlü 2, Melike Tuğba Oral 2, Özge Kavurmacıoğlu
FENERBAHÇE SAFİPORT: Olcay Çakır Turgut 4, McBride 16, Iagupova 10, Sabally 16, Stokes 8, Manolya Kurtulmuş 2, Williams 14, Tuğçe Canıtez 9, Alperi Onar 7, İdil Saçalır
1'İNCİ PERİYOT: 18-23
İLK YARI: 34-48
3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-64