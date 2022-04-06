Haberler Basketbol Bahçeşehir Koleji ZZ Leiden 90-82 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bahçeşehir Koleji ZZ Leiden 90-82 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberi: FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'i 90-82 yenen Bahçeşehir Koleji, adını finale yazdırdı. Maçın en skorer ismi Bahçeşehir Koleji forması giyen Kartal Özmızrak oldu. Özmızrak 24 sayıyla galibiyette büyük rol oynadı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 21:48 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 21:59
Bahçeşehir Koleji ZZ Leiden 90-82 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'ı 90-82 yenen Bahçeşehir Koleji, adını finale yazdırdı. Eşleşmenin ilk maçını da Bahçeşehir Koleji deplasmanda 77-71 kazanmıştı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ZZ Leiden, 3. dakikada Midtgaard'ın basketiyle skoru 9-2'ye getirdi. Jones ve Dekker'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle toparlanan Bahçeşehir Koleji, 7. dakikada Erkan Yılmaz'ın pota altı atışıyla öne geçti: 12-11. Bahçeşehir Koleji, çeyreği 25-19 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci çeyreği karşılıklı basketlerle başladı. Konuk ekip Dunn önderliğinde skor üretirken, Bahçeşehir Koleji bu hücumlara Kartal Özmızrak ile cevap verdi ve 17. dakika 40-33 geçildi. Dekker'ın 19. dakikadaki basketiyle farkı çift hanelere (44-34) çıkaran Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 46-38 önde gitti.

Bahçeşehir Koleji, ikinci yarıya Jones'un üç sayılık basketleriyle farkı yeniden çift hanelere (52-38) çıkartarak başladı. Kartal Özmızrak'ın etkili oyunuyla üst üste skor üreten İstanbul temsilcisi, 29. dakikada farkı 20 sayıya kadar çıkardı: 67-47. Son periyoda Bahçeşehir Koleji'nin 72-57 üstünlüğüyle girildi.

Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Bahçeşehir Koleji, salondan 90-82 galip ayrılarak finale yükseldi.

DİĞER
Erçel kardeşlerin Milano çıkarması! Hande Erçel ile ablası Gamze Erçel Milano pozları ile yaktı geçti!
Malatya'da görsel şölen! Kayısı ağaçları çiçek açtı, kent beyaza büründü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor