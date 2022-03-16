Darüşşafaka 89 - 84 BAXI Manresa (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nda 5. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka, evinde BAXI Manresa'ya karşı sahadan 89-84'lük galibiyetle ayrıldı.

Darüşşafaka bu sonuçla gruptaki 3. galibiyeti alırken Manresa ise 2. kez kaybetti.

Darüşşafaka'da Nathan Boothe 22 sayı 10 ribaund, Isaiah Pineiro 20 sayı 6 ribaund, Troy Caupain 20 sayı 7 ribaund 6 asist, Doğuş Özdemiroğlu 11 sayı ile oynarken,

BAXI Manresa'da Chima Moneke 26 sayı, Sylvain Francisco 14 sayı 6 asist, Joe Thomasson 16 sayı ile mücadele etti.