SPOR HABERİ - FIBA Şampiyonlar Ligi'ne corona virüsü engeli! Manresa-Hapoel Kudüs maçı...

FIBA Şampiyonlar Ligi'nden yapılan açıklamada, geçen hafta oynanması gereken ancak Kovid-19 vakaları nedeniyle yarına ertelenen müsabakanın organizasyon tarafından belirlenen "Oyuna Dönüş Protokolü" çerçevesinde bir kez daha ertelendiği belirtildi. Müsabakanın tarihinin daha sonra açıklanacağı bildirildi.

Pınar Karşıyaka'nın gruptaki sıralamasının belli olacağı müsabakaya göre yeşil-kırmızılı ekibin play-in turundaki rakibi belli olacak. Grupta maç fazlasıyla ikinci durumda yer alan Pınar Karşıyaka, ertelenen müsabakayı BAXI Manresa'nın kazanması halinde Ukrayna'dan Prometey'le aksi sonuçta İspanya'dan Lenovo Tenerife ile eşleşecek.