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Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo ameliyat edildi

Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo'nun sakatlandığı açıklanmıştı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Fransız basketbolcunun ameliyat edildiği duyuruldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 18:49
Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo ameliyat edildi

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli erkek basketbol takımı oyuncularından Nando De Colo'nun ameliyat edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "ASVEL ile oynadığımız THY Avrupa Ligi maçında sol elinden sakatlanan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Nando De Colo, Acıbadem Altunizade Hastanesinde ameliyat oldu. Başarılı bir operasyon geçiren sporcumuzun en kısa sürede kondisyon egzersizlerine başlaması planlanıyor. Nando De Colo'ya geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşup, takımdaki yerini almasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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