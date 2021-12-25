Anadolu Efes evinde mağlup | Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol: 83 - 93

Gaziantep Basketbol, deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes'i 93-83 mağlup etti. Anadolu Efes bu sonuçla 11-3'lük dereceye gerilerken, Gaziantep Basketbol ise 9-5 oldu. Devre boyunca her iki takım da hücumda etkili bir performans ortaya koyarken, Anadolu Efes cephesinde Filip Petrusev sezonun en verimli maçlarından birine imza attı, Gaziantep'te ise QJ Petterson takımını ateşleyen faktör oldu. Ev sahibi, çekişmeli geçen devre sonunda soyunma odasına 45-44 önde girdi.

ZORLU DEPLASMANDA KAZANDI

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan taraf Gaziantep olurken, ilk 5 dakikada kontrol konuk ekibin elindeydi. Çeyreğin sonuna doğru yeniden ivme yakalayan ev sahibi, final periyoduna da 67-62'lik avantajla girdi.

Son çeyreğe 9-0'lık seriyle başlayan konuk ekip, ilk 3 dakika geride kalırken 71-67'yle skorda öne geçti. Gaziantep, maçın son 5 dakikasına da 77-70'lik avantajla girdi ve farkı 7'ye çıkardı. Bitime 1.5 dakika kala 87-80'le skordaki üstünlüğünü koruyan Gaziantep, kalan sürede hata yapmadı ve zorlu deplasmandan galibiyetle ayrıldı.

MAÇ SAYILARI

Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois 22 sayıyla maçı tamamlarken, Filip Petrusev 12 sayı-4 ribaunt, Elijah Bryant 12 sayı-5 asist, Chris Singleton 10 sayı-4 ribaunt ve Shane Larkin 8 sayı-3 asist yaptı.

Gaziantep Basketbol'da QJ Petterson 28 sayı-7 asistle oynarken, Milton Doyle 32 sayı-3 ribaunt, Alpha Kaba 20 sayı-12 ribaunt ve Ryan Luther 8 sayı-6 ribaunt yaptı.

1. Periyot: 26-22

2. Periyot: 19-22

3. Periyot: 22-18

4. Periyot: 16-31