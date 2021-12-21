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Son dakika spor haberi: ABD Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Steve Kerr oldu

Son dakika spor haberleri... ABD Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğünü, 2022'den 2024'ün sonuna kadar NBA takımlarından Golden State Warriors'ı çalıştıran 56 yaşındaki Steve Kerr yapacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 09:37
Son dakika spor haberi: ABD Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Steve Kerr oldu

ABD Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğünü, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors'ı çalıştıran Steve Kerr yapacak.

ABD Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takımın başına, 2022'den 2024 sonuna kadar 56 yaşındaki Kerr geçecek. Kerr'ün yardımcılıklarını, Gonzaga Üniversitesi Basketbol Takımı'nın başantrenörü Mark Few, Miami Heat Başantrenörü Erik Spoelstra ve Phoenix Suns Başantrenörü Monty Williams üstlenecek.

Kerr'ün oyunculuk kariyerinde 5, başantrenörlük kariyerinde ise 3 NBA şampiyonluğu bulunuyor.


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