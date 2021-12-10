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Son dakika spor haberi: Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı!

Son dakika spor haberleri... Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. Buna göre Hidayet Türkoğlu'nun başkanlığını yaptığı TBF'de, Ömer Onan başkan vekili olarak görev yapacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 11:08
Son dakika spor haberi: Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı!

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. TBF'den yapılan açıklamaya göre, 4 Kasım'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda Hidayet Türkoğlu başkanlığında seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde:

Başkan Vekili: Ömer Onan

Erkek ve Kadın Süper Ligleri: Ömer Onan, Ali Limoncuoğlu, Batur Şulen, Yılmaz Argüden

Erkek Alt Ligleri: Alper Arıkoğlu, Resul Kerse

Kadın Alt Ligleri: Gökhan Dinçer, Aydın Şerbetçioğlu

Merkez Hakem Kurulu ve Temsilciler Kurulu: Kemal Dinçer

A Milli Erkek Takımı ve Altyapı Milli Takımlar: Hüseyin Beşok

A Milli Kadın Takımı ve Altyapı Milli Takımlar: Serap Yücesir, Emine Sporel Özakat

Sponsorluklar: Emre Ballı, Serkan Çağatay, A. Semih Beken

Eğitim İşleri: Şirin Karadeniz, Ali Arslan

Kamu İlişkileri: M. Fatih Öztürk, M. Mecit Çetinkaya, Mustafa Sarımermer, Sami Saylan

İletişim: Muzaffer Yıldırım, Lize Karaboğa Kaptan

Tesisler: Haluk San, Sadettin Cesur, M. Celalettin Ulusoy

Uluslararası İlişkiler: Haluk San, Kemal Dinçer

İl Temsilcileri: Gökhan Dinçer

Hukuk İşleri: H. Efe Oğuz


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