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'dan erteleme başvurusu! maçı...

Son dakika spor haberi... ekiplerinden 'nın genel menajeri , 4 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacakları maçının ertelenmesi için Türkiye Basketbol Federasyonuna başvuru yaptıklarını bildirdi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 18:33
Pınar Karşıyaka'dan erteleme başvurusu! Fenerbahçe Beko maçı...

Çınar, yaptığı açıklamada, 'nde bir üst tura kalmak için mücadelelerini sürdürdüklerini hatırlatarak, fikstür yoğunluğunun şartlarını zorlaştırdığını belirtti.

son maçında 6 Nisan Salı günü İtalyan ekibi ile karşılaşacaklarını hatırlatan Çınar, şunları kaydetti:

"Bu müsabaka öncesi ligde pazar günü 17.30'da deplasmanda oynamak zorunda olduğumuz maçı için federasyonumuza erteleme talebinde bulunduk. Daha önce de Holon maçı öncesinde benzer şekilde oynadığımız müsabakası için böyle bir talebimiz olmamıştı. Ancak bu kez hem ligde geç saatte deplasmanda oynayacak olmamız hem de maçının arz ettiği önem bizi bu talepte bulunmaya itmiştir. Özellikle 'de yoğunlaşan takvim içerisinde federasyonumuzun Avrupa Kupası oynayan takımlara destekleyici ve anlayışlı yaklaşımını biliyoruz. Ayrıca bu gereklilerin doğabileceği öngörüsü ile sezon başı oluşturulan takvimde normal sezonun bitimine pencere bırakılmış olmasından dolayı talebimizin olumlu karşılanacağından şüphemiz yoktur."

Çınar, 'nde play-off'a kalan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederek, "Amacımızın ülkemizi Euroleague'de temsil eden takımların yanında 'nde de sonuna kadar temsil edebilmek olduğunu belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

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