Haberler Basketbol Son dakika spor haberi: Beşiktaş Icrypex corona şoku! Tam 8 isim...

Son dakika spor haberi: corona şoku! Tam 8 isim...

takımlarından corona virüsü test sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamada, "dört sporcumuzda, iki A Takımımızla antrenmanlara çıkan altyapı sporcumuzda ve teknik ekibimizde bulunan iki kişide pozitif bulguya rastlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 21:46 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 21:52
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Icrypex corona şoku! Tam 8 isim...

Basketbol Takımında 4 basketbolcuda, 2 altyapı sporcusunda ve teknik ekipte bulunan 2 kişide corona virüsü tespit edildiği açıklandı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Beşiktaş Icrypex Takımımızın sporcuları ile teknik ve idari ekibine, 'nin 27. haftasında oynayacağımız maçı öncesi rutin Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde; dört sporcumuzda, iki A Takımımızla antrenmanlara çıkan altyapı sporcumuzda ve teknik ekibimizde bulunan iki kişide pozitif bulguya rastlanmıştır.

Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızla teknik ekibimizde yer alan kişilerin tedavi, takip ve izolasyon programına ilgili protokoller uyarınca başlanmıştır.

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