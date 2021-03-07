HDI Sigorta Afyon Belediyespor - Anadolu Efes: 103 - 85 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor ile Anadolu Efes karşılaştı.
Anadolu Efes, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediye'ye 103-85 mağlup oldu ve ligde 23. maçında ilk yenilgisini aldı.
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Erşan Kartal, Serhat Büker, Sinem Tetik
HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam 5, Wright 16, Cruz 22, Kairys 10, Leissner 20, Efe Beşok, Berke Aygündüz, Ekrem Sancaklı 3, Harun Apaydın, Egemen Güven 15, Ali Tuncer 2, Macura 10
Anadolu Efes: Singleton Jr 3, Doğuş Balbay 3, Tolga Geçim 1, Buğrahan Tuncer 8, Dunston 5, Larkin 8, Yiğitcan Saybir 4, Erten Gazi 3, Dzanan Musa 18, Sertaç Şanlı 13, Pleiss 12, Anderson 7
1. Periyot: 22-24
Devre: 52-51
3. Periyot: 72-58