Haberler Basketbol HDI Sigorta Afyon Belediyespor - Anadolu Efes: 103 - 85 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 103 - 85 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında , sahasında 'i 103-85 mağlup etti. Anadolu Efes, ligde ilk kez yenilirken, HDI Sigorta Afyon Belediyespor ise 12'inci galibiyetini aldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 17:39 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 17:39
HDI Sigorta Afyon Belediyespor - Anadolu Efes: 103 - 85 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında ile karşılaştı.

Anadolu Efes, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediye'ye 103-85 mağlup oldu ve ligde 23. maçında ilk yenilgisini aldı.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: , ,

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 5, 16, 22, 10, 20, Efe Beşok, , 3, , Egemen Güven 15, Ali Tuncer 2, Macura 10

Anadolu Efes: Singleton Jr 3, Doğuş Balbay 3, Tolga Geçim 1, Buğrahan Tuncer 8, Dunston 5, Larkin 8, Yiğitcan Saybir 4, Erten Gazi 3, Dzanan Musa 18, Sertaç Şanlı 13, Pleiss 12, Anderson 7

1. Periyot: 22-24

Devre: 52-51

3. Periyot: 72-58

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