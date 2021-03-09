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Galatasaray - : 117-37

'nin 25. haftasında oynanan maçta Galatasaray, 'u 117-37 yendi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 16:28 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 16:28
Galatasaray - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 117-37

'nin 25. haftasında oynanan maçta Galatasaray, 'u 117-37 yendi.

1. Periyot: 27-7

Devre: 62-20

3. Periyot: 88-31

Salon: Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi

Hakemler: , ,

Galatasaray: 15, 9, 8, Hruscakova 23, 18, 11, 5, 11, 17

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 7, 6, Öykü Taşkın 5, Gülfer Tokatlı 6, İlknur Yıldızhan 13, Sude Güler, Sinem Karacan, Ayşe Burcu Karagöl, Elif Nisa Ercan

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