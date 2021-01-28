Khimki - Fenerbahçe Beko maçı CANLI

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'nin 23. haftasında deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibiyle karşı karşıya geliyor. Üst üste aldığı galibiyetlerle play-off yarışına dahil olan sarı-lacivertliler, son sırada yer alan rakibi karşısında da parkeden zaferle ayrılıp, galibiyet serisini 8 maça çıkarmayı hedefliyor.

KHIMKI - F.BAHÇE BEKO: 19-19 (1. PERİYOT OYNANIYOR)

KHIMKI - F.BAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Khimki ile Fenerbahçe Beko arasında Mytischchi Arena'da oynanan mücadele saat 20.00'de başladı ve beIN Sports Haber'den şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor.

KANARYA 8'DE 8 PEŞİNDE

Ligde 22 maç sonunda 12 galibiyet ve 10 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip 9. sırada bulunuyor. Son olarak 22. haftada sahasında Maccabi'yi 82-75 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini alan Fenerbahçe, Khimki karşısında seriyi 8 maça çıkarmak istiyor.