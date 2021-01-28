Haberler Basketbol Khimki - Fenerbahçe Beko maçı CANLI

- maçı CANLI

'deki temsilcilerimizden , 23. hafta maçında ekibi 'ye konuk oluyor. Salı günü 'yi devirerek üst üste 7. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, Khimki karşısında seriyi 8 maça çıkarmak istiyor. Khimki ise ligde 2 galibiyet, 20 yenilgiyle son sırada yer alıyor. Kritik karşılaşmanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 19:59 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 20:19
Khimki - Fenerbahçe Beko maçı CANLI

, 'nin 23. haftasında deplasmanda 'nın ekibiyle karşı karşıya geliyor. Üst üste aldığı galibiyetlerle play-off yarışına dahil olan sarı-lacivertliler, son sırada yer alan rakibi karşısında da parkeden zaferle ayrılıp, galibiyet serisini 8 maça çıkarmayı hedefliyor.

KHIMKI - F.BAHÇE BEKO: 19-19 (1. PERİYOT OYNANIYOR)

KHIMKI - F.BAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Khimki ile Beko arasında 'da oynanan mücadele saat 20.00'de başladı ve beIN Sports Haber'den şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor.

KANARYA 8'DE 8 PEŞİNDE

Ligde 22 maç sonunda 12 galibiyet ve 10 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip 9. sırada bulunuyor. Son olarak 22. haftada sahasında 'yi 82-75 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini alan Fenerbahçe, Khimki karşısında seriyi 8 maça çıkarmak istiyor.

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