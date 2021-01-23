Haberler Basketbol Anadolu Efes OGM Ormanspor: 95-75 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 95-75 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nin 18'inci haftasında sahasında ekibi 'u 95-75 yendi. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, ligde 18'de 18 yaptı. ise 13'üncü mağlubiyetini aldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 22:38
Anadolu Efes OGM Ormanspor: 95-75 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Lacivert-beyazlılar, bu sonuçla ligde 18. maçından da galip ayrıldı. ise 13. mağlubiyetini yaşadı.

Maçın başından itibaren oyunun kontrolünü elinde bulunduran , ilk periyodu 30-18 üstün bitirdi.

karşısında ikinci çeyrekte de etkili bir performans gösteren ev sahibi takım, devreyi 55-34 önde kapattı.

İkinci yarıda farkı bir ara 39 sayıya (80-41) çıkaran Anadolu Efes, üçüncü çeyreğini 80-44 üstün tamamladığı maçtan 95-75 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te 22, ise 19 sayıyla oynadı.

OGM Ormanspor'da ise 23, 14 sayı kaydetti.

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