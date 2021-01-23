Anadolu Efes OGM Ormanspor: 95-75 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Lacivert-beyazlılar, bu sonuçla ligde 18. maçından da galip ayrıldı. Başkent temsilcisi ise 13. mağlubiyetini yaşadı.

Maçın başından itibaren oyunun kontrolünü elinde bulunduran Anadolu Efes, ilk periyodu 30-18 üstün bitirdi.

OGM Ormanspor karşısında ikinci çeyrekte de etkili bir performans gösteren ev sahibi takım, devreyi 55-34 önde kapattı.

İkinci yarıda farkı bir ara 39 sayıya (80-41) çıkaran Anadolu Efes, üçüncü çeyreğini 80-44 üstün tamamladığı maçtan 95-75 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Buğrahan Tuncer 22, Dzanan Musa ise 19 sayıyla oynadı.

OGM Ormanspor'da ise Yiğit Baran Sarıkaya 23, Kidd 14 sayı kaydetti.