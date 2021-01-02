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-: 78-64 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'nde heyecan 15. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde sahasında ağırladığı 'u 78-64 yendi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 20:06
TOFAŞ-Türk Telekom: 78-64 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta ve Berkan Durmaz ile skor üreten , 5. dakikayı 11-6 üstün geçti. Özellikle kısa oyuncularından iyi verim alan ev sahibi ekip, kalan dakikalarda iyi oyunu sürdürerek çeyreği 23-14 önde kapattı.

İkinci çeyreğe Berk Uğurlu'nun serbest atışlarıyla farkı çift hanelere (24-14) çıkarak başlayan TOFAŞ karşısında , Wiltjer'in asist ve sayılarıyla temposunu buldu ve 9-0'lık seri yakalayarak 16. dakikada skoru eşitledi: 26-26. İki takımında pota altında üretkenliği yakalayamadığı maçta TOFAŞ, soyunma odasına 38-34 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe Phillip ve Berkan Durmaz'ın sayılarıyla başlayan , 32. dakikada farkı 8'e (42-34) çıkardı. Rakibine her hücumda sertliği arttırarak baskı kuran mavi-yeşilliler, Zubcic ve Simmons'ın etkili oyunuyla 10-0'lık seri yakalayarak 35. dakikada skoru 50-36'ya getirdi. Oyunda daha hakim bir görüntü çizen ve kontrolü eline alan TOFAŞ, final periyotuna 64-46 önde girdi.

Son çeyrekte açılan farkın rahatlığıyla rakibine skorda geri dönüş şansı tanımayan TOFAŞ, parkeden 78-64 galip ayrıldı.

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