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Anadolu Efes: 70-81 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

’nin 15. haftasında Anadolu Efes deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlılar zorlu karşılaşmada rakibini 91-70 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 23:12
Darüşşafaka Tekfen Anadolu Efes: 70-81 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nin 15. haftasında Anadolu Efes, 'i 81-70 yendi.

Maçın ilk periyoduna 10-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, üstünlüğünü koruyarak birinci çeyreği 21-15 önde geçti.

Darüşşafaka Tekfen, ikinci çeyreğin başında üst üste sayılar bulmasına rağmen dış şutlarda etkili olan konuk ekip, soyunma odasına 39-35 önde gitti.

Mücadelenin ikinci yarısında iyi hücum yapan ve üç sayılık basketler bulan ev sahibi ekip, 3. periyot sonunda 58-57 üstünlük yakaladı.

Hücumda tekrar etkili olmaya başlayan Anadolu Efes, skoru tekrar lehine çevirdi ve sahadan 81-70 galip ayrıldı.

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: , ,

Darüşşafaka Tekfen: , 10, 12, 9, 8, 10, 9, 6, 6, , Eray Akyüz

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 4, Moerman 3, Micic 9, Dunston 8, Simon 11, Larkin 14, Singleton 15, Buğrahan Tuncer 9, Sertaç Şanlı 6, Tolga Geçim 2

1. Periyot: 15-21

Devre: 35-39

3. Periyot: 58-57

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