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ile parkede karşı karşıya!

Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nin 10. haftasında Öznur Kablo, evinde HDI Sigorta'yı ağırlayacak. Karşılaşma saat 15.00'da başlayacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 11:10 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 11:52
Fenerbahçe ile Beşiktaş parkede karşı karşıya!

Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nin 10. haftası, derbi heyecanına sahne olacak.

Ligde haftanın ilk maçında Öznur Kablo, 25 Kasım Çarşamba günü HDI Sigorta'yı konuk edecek.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor'dan naklen yayımlanacak.

Lige 9'da 9'la başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı maçların 3'ünü kazanan ve 5'ini kaybeden Beşiktaş HDI Sigorta, 11 puanla 8. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlıların 6. haftada Hatay Büyükşehir Belediyespor ile oynaması gereken müsabaka, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.

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