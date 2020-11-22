Kaf-Kaf affetmedi

Basketbol HaberleriGiriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 00:41Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 06:50
INGBasketbol Süper Ligi 9. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, HDISigorta Afyon Belediyespor'u 96-82 yendi. Karşılaşmaya Pınar Karşıyaka, M'Baye, konuk ekip Macura'nın sayılarıyla başladı. Pınar Karşıyaka, 8 sayılık farka (17- 9) ulaştığı periyodun ilk 5 dakikasını 18-12, periyodu da 31-25 üstün tamamladı. İkinci periyotta Karşıyaka, 19 sayı farkla 55-36 soyunma odasına girdi. Üçüncü periyotta fark 7'ye düşse de Karşıyaka 71-62 yaptı. Son periyotta üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip müsabakadan 96-82 galip ayrıldı. Günün diğer maçları: OGM-Darüşşafaka: 64-80, G.Saray-Türk Telekom: 94- 89, Fethiye-Petkim: 75-74.