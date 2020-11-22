Haberler Basketbol Aktüel haberler (22.11.2020)

Aktüel haberler (22.11.2020)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 22:08 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 06:50
Aktüel haberler (22.11.2020)

HİDAYET TÜRKOĞLU KORONAYA YAKALANDI
Türkiye Federasyonu Başkanı 'nun kovid-19 testi pozitif çıktı. Türkoğlu, "Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için izolasyon sürecindeyim. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymanızı tavsiye ederim" dedi.

12 DEV ADAM, ENE'YE EMANET
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevine getirildi. Önceki gün ile yollar ayrılmıştı. 53 yaşındaki çalıştırıcı, 2015 ile 2020 yılları arasında TOFAŞ'ı çalıştırmıştı. Ene ile yarın imza töreni yapılacağı duyuruldu.

EFELER LİGİ'NDE FENER SET VERMEDİ
Efeler Ligi'nde , Sorgun'u 3-0'la geçti. Diğer maçlarda Arhavi-Tokat: 2-3, Bursa-İBB: 3-1 sonuçları çıktı. Üç karşılaşma ertelendi. Sultanlar Ligi'nde ise , sürpriz yaparak VakıfBank'ı 3-2 yendi. Fenerbahçe- Eczacıbaşı ise ertelendi.

SARAYIN SULTANLARI 18 SAYI FARK ATTI
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Galatasaray deplasmanda İzmit Belediye'yi 80-62 mağlup etti. OGM, 'da 117-62'lik sonuçla güldü. Mersin, 'ı 86-67 yendi. Fenerbahçe-Botaş maçı ise 79-51 skorla sona erdi.

MANCHESTER UNITED'A SALDIRI
Manchester United, siber saldırıya uğradığını açıkladı. "Savunma sistemimiz, organize siber suçlular tarafından gerçekleştirilen saldırıyı tespit etmiş, sistemleri kapatmış ve verileri korumuştur" denildi.

DWIGHT HOWARD 76'ERS OLDU
NBA'de transfer dönemi rüzgar gibi geçiyor. Lakers'tan , Philadephia 76'ers'e katıldı. Lakers'ta Harrell, Miami'de Dragic takımda kaldı. 'den Facundo Campazzo, Denver'e 2 yıllık imza attı.

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