Aktüel haberler (22.11.2020)

HİDAYET TÜRKOĞLU KORONAYA YAKALANDI

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun kovid-19 testi pozitif çıktı. Türkoğlu, "Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için izolasyon sürecindeyim. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymanızı tavsiye ederim" dedi.

12 DEV ADAM, ENE'YE EMANET

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevine Orhun Ene getirildi. Önceki gün Ufuk Sarıca ile yollar ayrılmıştı. 53 yaşındaki çalıştırıcı, 2015 ile 2020 yılları arasında TOFAŞ'ı çalıştırmıştı. Ene ile yarın imza töreni yapılacağı duyuruldu.

EFELER LİGİ'NDE FENER SET VERMEDİ

Efeler Ligi'nde Fenerbahçe, Sorgun'u 3-0'la geçti. Diğer maçlarda Arhavi-Tokat: 2-3, Bursa-İBB: 3-1 sonuçları çıktı. Üç karşılaşma ertelendi. Sultanlar Ligi'nde ise THY, sürpriz yaparak VakıfBank'ı 3-2 yendi. Fenerbahçe- Eczacıbaşı ise ertelendi.

SARAYIN SULTANLARI 18 SAYI FARK ATTI

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Galatasaray deplasmanda İzmit Belediye'yi 80-62 mağlup etti. OGM, Samsun'da 117-62'lik sonuçla güldü. Mersin, Hatay'ı 86-67 yendi. Fenerbahçe-Botaş maçı ise 79-51 skorla sona erdi.

MANCHESTER UNITED'A SALDIRI

Manchester United, siber saldırıya uğradığını açıkladı. "Savunma sistemimiz, organize siber suçlular tarafından gerçekleştirilen saldırıyı tespit etmiş, sistemleri kapatmış ve verileri korumuştur" denildi.

DWIGHT HOWARD 76'ERS OLDU

NBA'de transfer dönemi rüzgar gibi geçiyor. Lakers'tan Dwight Howard, Philadephia 76'ers'e katıldı. Lakers'ta Harrell, Miami'de Dragic takımda kaldı. Real Madrid'den Facundo Campazzo, Denver'e 2 yıllık imza attı.