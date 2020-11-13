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Pana önünde

Anadolu Efes, 8. hafta maçında bugün 'ın Panathinaikos takımına konuk olacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 00:51 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 06:50
Anadolu Efes Pana önünde

, 8. hafta maçında bugün 'ın Panathinaikos takımına konuk olacak. Karşılaşma 22.00'de başlayacak. Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, çıktığı 6 müsabakada 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Anadolu Efes, ayrıca Avrupa kupalarında 693'üncü maçına çıkacak.

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