Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında bugün Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP takımına konuk olacak. Karşılaşma 22.00'de başlayacak. Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, çıktığı 6 müsabakada 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Anadolu Efes, ayrıca Avrupa kupalarında 693'üncü maçına çıkacak.
Anadolu Efes Pana önünde
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında bugün Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP takımına konuk olacak.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 00:51 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 06:50