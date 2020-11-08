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Geçtiğimi hafta Fenerbahçe, son maçta da Anadolu Efes'e mağlup olan 'de moraller alt-üst.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 01:12 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 06:50
Maccabi çöktü
Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe, son maçta da Anadolu Efes'e mağlup olan 'de moraller alt-üst... İsrail ekibinin başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, "Zorlu bir maçtı. Elimizden geleni yaptık ama Efes tecrübesiyle maçın gidişatını değiştirdi. İyi oynamamıza rağmen son çeyrekteki rakibimiz üstündü" dedi
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