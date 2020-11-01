Türk basketbolunun efsanesi Yalçın Granit hayatını kaybetti

Türk basketbolunun ve Galatasaray'ın efsanelerinden eski basketbolcu ve antrenör Yalçın Granit, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Basketbolculuk döneminde Darüşşafka Lisesi'nden Galatasaray'a geçen ve 1950'li yıllarda 'Yenilmez Armada'nın lakaplı takımın en skorer oyuncusu olan Yalçın Granit, Avrupa basketboluna da damga vurmuştu.

Fransa'nın Paris takımına transfer olarak Avrupa'ya giden ilk Türk basketbolcu olan Granit, ardından koçluk, yöneticilik ve yazarlık yaptı. Milli takımla 3 Avrupa Şampiyonası'na katılan ve takımın en skorer isim olan Granit, 1952 Helsinki Olmipiyat Oyunları'nda da ay-yıldızlı forma ile mücadele etti.

Yalçın Granit'in hayatı oğlu Ali Granit tarafından "Adanmak" adıyla kitaplaştırıldı.

TBF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 88 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBF'den yapılan açıklamada, "Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Granit'in cenazesine ilişkin bilgilerin daha sonra açıklanacağı belirtildi.

HİDAYET TÜRKOĞLU: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 88 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Türk basketbolunun duayen ismi, basketbol efsanemiz, saygıdeğer büyüğüm Yalçın Granit'i maalesef kaybettik. Değerli katkıları basketbol camiası tarafından her zaman minnetle hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır dilerim. Başımız sağ olsun!"





Federasyonlar ve spor kulüpleri, 88 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsanelerinden Yalçın Granit için başsağlığı mesajları yayımladı.

Yalçın Granit için yayımlanan mesajlardan bazıları şöyle:

BEŞİKTAŞ

"Türk basketbolunun duayen isimlerinden Yalçın Granit vefat etti" başlığıyla yayınlanan mesajda, "Türk basketboluna; sporcu, antrenör, yönetici ve yazar olarak büyük katkılar sunan duayen isimlerden Yalçın Granit'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz."

GALATASARAY

"Türk basketbolunun ve Galatasaray'ın efsanesi Yalçın Granit'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ömrünü Türk basketboluna hizmet vererek geçiren Yalçın Granit'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN

"Kulübümüzün ve Türk basketbol camiasının değerli ağabeyi Yalçın Granit'in ölüm haberini almanın derin üzüntüsü içindeyiz. Darüşşafaka'da basketbolun öncülerinden Yalçın Ağabey'imizin kulübümüze katmış olduğu değerleri sonsuza yaşatacağız! Basketbol camiamızın başı sağ olsun."

ANADOLU EFES

"Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi olarak Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit'in vefatından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet; Granit ailesine, dostlarına ve basketbol ailesine başsağlığı dileriz."

PINAR KARŞIYAKA

"Türk basketboluna oyuncu, antrenör, idareci ve gazeteci olarak büyük hizmetlerde bulunmuş olan Yalçın Granit'e Allah'tan rahmet, başta Granit ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Türk basketbolunun başı sağ olsun."

TOFAŞ

"Türk basketbolunun duayenlerinden, basketbolumuzun efsane ismi Yalçın Granit'i kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet; Granit ailesine ve basketbol camiamıza baş sağlığı diliyoruz."

YALÇIN GRANİT HAKKINDA

17 Eylül 1932 doğumlu olan Yalçın Granit, Ali Sami Yen'in teklifiyle; Galatasaray'ın ilk profesyonel basketbolcusu olmuş ve meşhur 'Yenilmez Armada'nın yıllar boyunca kaptanlığını yapmıştır. Fransa şampiyonu Paris Racing formasını terleterek, Avrupa'da oynayan ilk Türk oyuncu olma unvanını alan Granit ayrıca; 68 kez de A Milli formayı giymiştir.

Yalçın Granit; oynadığı tüm yıllarda sayı krallığı yarışında bulunduğu gibi; Fenerbahçe - Galatasaray ezeli rekabetinin tarihinde 41 sayıyla bir maçta en çok sayıyı atmış ve Avrupa Şampiyonaları tarihinde de sayı krallığı yarışında iki defa dereceye girmiştir.

Darüşşafaka'nın basketbol şubesini kuran, kulübün tek İstanbul şampiyonluğunu kazandıran, İTÜ basketbol şubesinin temellerini atan Yalçın Granit, yüzlerce oyuncunun da yetişmesini sağlamıştır. Eczacıbaşı'nı dördüncü ligden birinci lige taşıyan, Galatasaray'da şampiyonluklar yaşayan ve yıllar boyunca A Milli Takımımızı yöneten Yalçın Granit, yine uzun yıllar Türk basketboluna önemli hizmetlerde bulunmuştur.