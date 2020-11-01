Avrupa'da Türkiye fırtınası

Geçtiğimiz maçlarda hüsran yaşayan Avrupa Ligi'ndeki iki temsilcimiz F.Bahçe Beko ve A.Efes, 6. haftaya damga vurdu. İki ekibimiz zorlu deplasmanlarda rakiplerine şans tanımadı, haftayı moralli kapadı. İsrail'de Maccabi'ye konuk olan sarı-lacivertliler, ilk yarısını geride kapattığı maçın ikinci devresinde şov yaptı. Ali Muhammed, De Colo ve Jarell Eddie'nin kritik anlardaki sayılarıyla İsrail temsilcisini deviren Kanarya, 6. sınavında 3. galibiyetini aldı.



MİCİC ŞOV YAPTI

Maccab'de 23 sayıyla oynayan milli basketbolcumuz Wilbekin, maçın en skorer ismi olurken, takımının yenilgisine engelleyemedi. Anadolu Efes ise Yunan devini ezdi geçti. İlk çeyrekten itibaren rakibine üstünlüğünü hissettiren lacivert-beyazlılar, Vasilije Micic, Shane Larkin ve Rodrigue Beaubois'in müthiş oyunuyla salondan zaferle ayrıldı. Micic, 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olmayı başarırken, Efes de 5. maçta 2. galibiyetini elde etti.

"ÖZGÜVENİ KAZANDIK"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov, Maccabi zaferini şu sözlerle özetleti: "Kazanmak için en iyi oyunumuzu göstermemiz gerektiğini biliyorduk. Bence oyun planımız genel olarak iyiydi. Oyun planımıza sadık kaldık ama bunun yanı sıra oyuncularım sahaya enerji koydu. Özellikle de kenardan gelen isimlerimiz oyunu değiştirdi. Birkaç pozisyonda iyi savunma yaptık ve rakibimizi durdurduk. savunmamız gayet sertti. Özgüvenimizi tekrar kazandık."