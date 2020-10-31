Haberler Basketbol Pınar Karşıyaka'da corona virüsü şoku! 1 oyuncu pozitif

'da corona virüsü şoku! 1 oyuncu pozitif

Basketbol ekiplerinden 'da bir oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. ekibinden yapılan açıklamada, oyuncunun maçının kadrosundan çıkarıldığı ve izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 15:08
Pınar Karşıyaka'da corona virüsü şoku! 1 oyuncu pozitif

Basketbol ekiplerinden 'da bir oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, teknik ve idari kadro için dün Karşıyaka Spor Salonu'nda yapılan Covid-19 testlerinin ardından bir oyuncunun testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

Oyuncunun karşılaşmasının kafilesinden çıkarıldığı ve izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

Pınar Karşıyaka, ligin 6. haftasında yarın deplasmanda Türk Telekom'la karşılaşacak.



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