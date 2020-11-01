Zafer Petkim'in

Ege Denizi'nde önceki gün gerçekleşen deprem İzmir şehrine büyük şok yaşatırken, Erkekler Basketbol Ligi'nde Petkim Spor, Galatasaray'ı konuk etti. İzmir'deki futbol takımlarının maçı ertelenirken, basketbol maçının oynanması tartışılırken, İzmir ekibi kazanarak moral tazeledi. Maça etkili başlayan Petkim ilk çeyreği 19-12 önce tamamladı. Petkim ikinci periyodu ise 40-32 üstün geçti ve iki takım soyunma odasına gitti.



HAMİLTON YETMEDİ

Galatasaray, üçüncü çeyrekte rakibinden 2 sayı daha fazla attı ama skor 58-52 ev sahibi lehine oldu. Son bölümde Petkim coşarken rakip potaya 25 sayı gönderdi ve sadece 12 sayı yedi. İzmir temsilcisi müsabakayı 19 sayı farkla toplam 83-64 kazanmayı başardı. Galatasaray'da Alex Hamilton'un 17 sayı, 2 ribaunt ve 7 asisti yenilgiyi önleyemedi. Günün bir diğer karşılaşmasında ise Darüşşafaka Tekfen, sahasında Tofaş'ı 78-75 yendi.