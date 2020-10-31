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73-84 | MAÇ SONUCU

'nin7'nnci haftasında ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele sarı-kırmızılıların 84-73 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 20:31
Beşiktaş 73-84 Galatasaray | MAÇ SONUCU

'nin7'nnci haftasında , HDI Sigorta'yı 84-73 mağlup etti.

Karşılaşma öncesi dün vefat eden eski başbakanlardan ve 'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu. Beşiktaşlı oyuncular, sahaya "Yanındayız İzmir" yazılı pankartla çıktı.

SALON: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Aydın Karaçam, Alican Alıcı
BEŞİKTAŞ HDI SİGORTA: Melisa Korkmaz 7, İrem Naz Topuz 10, Melek Uzunoğlu 10, Bradford 15, Ivankovic, Nisa Yalçın 9, Elif Bayram 7, Salvadores 14,Senay Zeybek 1, Nur Sezen Yavuz
GALATASARAY: Williams 12, 3, 3, Steinberga23, Russell 14, Meltem Yıldızhan 8, Pelin Derya Bilgiç 19, Sude Yılmaz, Hruscakova 2, Mısra Albayrak
1'İNCİ PERİYOT: 19-21
DEVRE: 43-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-65



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