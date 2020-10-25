Telekom 4’ledi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Türk Telekom, HDI Sigorta Afyon Bld'yi, deplasmanda 89-84 yendi. Karşılıklı basketler başlayan karşılaşmada üstünlük kuran Türk Telekom ilk çeyreği 28-22, devreyi de 33-44 önde tamamladı. 3. çeyrek yine karşılıklı sayılarla geçti.



K.YAKA-DAÇKA: 89-78

Son periyotta da üstünlüğü bırakmayan misafir ekip karşılaşmayı kazanıp ligde üst üste 4. galibiyetini elde etti. Sam Dekker 28 sayıyla zaferin mimarı oldu. Diğer sonuçlar şöyle: P.Karşıyaka-Darüşşafaka Tekfen: 89-78, Frutti Extra Bursaspor-Tofaş: 83-70, Büyükçekmece-Bahçeşehir Koleji: 66-92.