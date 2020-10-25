Potanın devleri reklam yıldızı
Turkish Airlines EuroLeague'in Global Destekçisi olan DenizBank, sponsorluğunun ikinci yılında yeni reklam kampanyasının ilk filmini yayınladı. DenizBank'ın müşteriyi merkeze alan ve bü yük beğeni kazanan reklam filminde ünlü oyuncularla birlikte F.Bahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu ve Jan Vesely ile Anadolu Efes'ten ise Vasilije Micic ve Doğuş Balbay da yer aldı.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 23:54 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 06:50