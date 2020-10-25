Haberler Basketbol Potanın devleri reklam yıldızı

Potanın devleri reklam yıldızı

'in olan , sponsorluğunun ikinci yılında yeni reklam kampanyasının ilk filmini yayınladı. DenizBank'ın müşteriyi merkeze alan ve bü yük beğeni kazanan reklam filminde ünlü oyuncularla birlikte F.Bahçe Beko'dan ve ile 'ten ise ve da yer aldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 23:54 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 06:50
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