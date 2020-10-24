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Euroleague'de 5. haftanın ’si

Euroleague'de 5. haftanın en değerli oyuncusu (), Sırp oyuncu seçildi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 17:10
THY Euroleague'de 5. haftanın MVP’si Nemanja Nedovic
Euroleague'de 5. haftanın en değerli oyuncusu (), 'un evinde Beko'yu yendiği maçta 28 verimlilik puanı alan Sırp oyuncu seçildi.

THY Euroleague'de 5. hafta ertelenen 3 maç haricinde tamamlandı. Bu haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Panathinaikos'ta oynayan Sırp oyuncu Nemanja Nedovic seçildi. 29 yaşındaki basketbolcu, Panathinaikos'un 'da Fenerbahçe'yi 82-68 mağlup ettiği mücadelede 28 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 2 blok ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Nedovic, 28 verimlilik puanı aldı.

CSKA 'nın deplasmanda Kızılyıldız'a 86-84 yenildiği mücadelede İtalyan oyuncu Daniel Hackett, 29 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile oynayarak 39 verimlilik puanı elde etti fakat takımı mağlup olduğu için haftanın MVP'si olamadı.
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