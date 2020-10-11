Anadolu Efes’ten 39 sayı fark

THY Avrupa Ligi'ne 2'de 0'la başlayan Anadolu Efes, ligde firesiz devam ediyor. ING Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında Ormanspor'a konuk olan lacivert- beyazlılar, 115-76'lık zaferle 3. galibiyetini aldı. Anadolu Efes'te, 7 oyuncu çift hanelere ulaştı. Sertaç 19, Beabouis 17, Micic 15, Pleiss ile Erten 14'er, Singleton 12 ve Buğrahan 11 sayı üretti. Salı günü Avrupa Ligi'nde Alba Berlin'e konuk olacak Ergin Ataman'ın öğrencileri, 17 Ekim Cumartesi ise Bahçeşehir'i ağırlayacak.