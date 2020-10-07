Haberler Basketbol Frutti Extra Bursaspor'un maçı iptal olabilir

'un maçı iptal olabilir

7Days EuroCup’ta bu akşam ile karşılaşacak olan 'da 1 oyuncunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Sloven ekibinin 10 gün boyunca karantinada kalmasına karar verilirken, maçın oynanıp oynanmayacağı belirsizliğini koruyor.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 09:51 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 10:30
Frutti Extra Bursaspor'un maçı iptal olabilir

7Days EuroCup'ta bu akşam Slovenya'da 'ya konuk olacak olan 'da belirsiz bir bekleyiş sürüyor. Sloven ekipte yaşanan pozitif vaka olayı ve sonrasındaki süreçle ilgili açıklama yapan Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel, "Rakibimiz Cedevita Olimpija'da pozitif vakaya rastlanması nedeniyle şu an kendileri ülke kuralları gereği karantinadalar ve 10 gün karantinada kalmaları gerekiyor. İlgili kurumlarla görüşmelerini sürdürüyorlar ve bizi gelişmelerden haberdar ediyorlar. Şu an durum biraz olumsuz gözükse de maç saatine kadar her türlü gelişme olabilir. Biz maçı oynayacakmışız gibi hazırlanıyoruz ve maç saatini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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