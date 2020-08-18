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18 Ağustos 2020, Salı
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Rakipler belli oldu

Rakipler belli oldu

FIBA 'nde 2020-21 normal sezon grup ve eleme maçlarında mücadele edecek Türk ekiplerinin rakipleri belli oldu.

FIBA 'nde 2020-21 normal sezon grup ve eleme maçlarında mücadele edecek Türk ekiplerinin rakipleri belli oldu. F.Bahçe, A Grubu'nda Dynamo Kursk, USK Prag, Nadezhda, Avenida, ASVEL ve Gdynia ile mücadele edecek. G.Saray ise B Grubu'nda Ekaterinburg, Sopron, Bourges, Schio, Riga ve Landes ile karşılaşacak.
  1. 18.8.2020
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