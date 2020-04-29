TBF’de lisans değişikliği - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
29 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol TBF’de lisans değişikliği

’de lisans değişikliği

TBF’de lisans değişikliği

, koronavirüs salgını nedeniyle ve 'nda değişikliğe gitti.

, koronavirüs salgını nedeniyle ve 'nda değişikliğe gitti. TBF'de yer alan açıklamada lisans başvurusu için belirlenen nisan ayının son iş günü mesai saati bitimi tarihi, bu sezon geçerli olmak üzere mayıs ayının son iş günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı.

  1. 29.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TBF’de lisans değişikliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA