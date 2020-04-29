TBF’de lisans değişikliği
TBF, koronavirüs salgını nedeniyle Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nda değişikliğe gitti.
TBF, koronavirüs salgını nedeniyle Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nda değişikliğe gitti. TBF'de yer alan açıklamada lisans başvurusu için belirlenen nisan ayının son iş günü mesai saati bitimi tarihi, bu sezon geçerli olmak üzere mayıs ayının son iş günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı.
- 29.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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