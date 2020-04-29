TBF’de lisans değişikliği

TBF, koronavirüs salgını nedeniyle Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nda değişikliğe gitti. TBF'de yer alan açıklamada lisans başvurusu için belirlenen nisan ayının son iş günü mesai saati bitimi tarihi, bu sezon geçerli olmak üzere mayıs ayının son iş günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı.